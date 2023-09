Tromba d'aria e danni del maltempo anche a Bernareggio e la scuola dell'infanzia resta chiusa. A disporlo è stata una ordinanza a firma del sindaco Andrea Esposito.

"L'eccezionale evento atmosferico che si è abbattuto sul territorio comunale nel pomeriggio di venerdì 22 settembre 2023 ha danneggiato alcune strutture, pubbliche e private: tra queste anche la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Via Morselli" si legge nella comunicazione dell'amministrazione. "Dato che in questo momento non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie, al fine di salvaguardare l’incolumità di alunni e personale scolastico, è stata emessa ordinanza per la chiusura della Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”".

L'asilo è rimasto chiuso già lunedì mattina e i bimbi a casa. "L'Amministrazione Comunale e l'Istituto Comprensivo faranno il possibile per risolvere il più celermente possibile la situazione, sollevando genitori e bambini dal disagio arrecato dall'eccezionale evento atmosferico" si legge nella nota del municipio.

Nella giornata di venerdì 22 settembre il maltempo ha colpito anche la Brianza e il comune di Bernareggio - dove insieme a pioggia, grandine e violente raffiche di vento - si è sbbattuta anche una tromba d'aria, è stato tra i più bersagliati. A partire dal pomeriggio di venerdì i vigili del fuoco erano stati impegnati in numerosi interventi sul territorio: allagamenti, tetti scoperchiati e alberi caduti soprattutto.