Fumo e alberi a fuoco, incendio a Bernareggio

Alberi e un campo in fiamme a Bernareggio. Vigili del fuoco in azione nella frazione di Villanova mercoledì 11 agosto. Intorno alle 16.30 è stato dato l'allarme per del fumo che si è levato dalla zona di via Risorgimento, a ridosso della strada provinciale 177.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato due autopompe, due autobotti e due moduli boschivi: le fiamme hanno interessato l'area a nord della frazione di Villanova e ad andare a fuoco è stata una porzione di campo e della vegetazione. Sul posto in via precauzionale l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza ma non risultano persone soccorse.