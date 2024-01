Precipita durante lavori di ristrutturazione, gravissimo 63enne

Una caduta in cantiere, durante alcuni interventi di ristrutturazione di un'abitazione. Gravissimo incidente sul lavoro nella mattinata di martedì 16 gennaio a Bernareggio per un uomo di 63 anni, titolare di una impresa edile. L'allarme è scattato nelle prime ore della mattinata, con la chiamata partita da una villetta di via Risorgimento che ha fatto accorrere sul posto l'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate e il personale di Ats.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sarebbe precipitato durante alcune operazioni di cantiere da un'altezza di oltre due metri, cadendo a terra. Soccorso dal personale del 118 è stato trasferito, d'urgenza, in elicottero all'ospedale di Vimercate.

Al momento dell'intervento dei sanitari, il 63enne risulta fosse in arresto cardiaco e le sue condizioni sono apparse molto gravi. I primi accertamenti sono stati condotti dai militari dell'Arma che hanno ricostruito la dinamica dell'infortunio e a Bernareggio per le verifiche del caso sono arrivati anche gli specialisti del dipertimento addetto di Ats.

Seguiranno aggiornamenti.