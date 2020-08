Bernareggio, ruba l'auto a un cliente della pizzeria e scappa: arrestato

Un attimo di distrazione: tanto è bastato ad un cliente della pizzeria "La tana della pizza", a Bernareggio, per vedersi sottrarre l'auto da un altro avventore.

È successo nella serata di martedì 4 agosto. L.A., ventenne residente in città e già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona, si trovava a cena presso la pizzeria di via Matteotti quando ha sottratto le chiavi dell'auto ad un altro cliente. A bordo del veicolo, una Volskwagen Touran, l'uomo è però riuscito a guidare solamente per un chilometro: intercettato dalle pattuglie della sezione radiomobile della compagnia di Vimercate, subito attivate dalla centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri di Monza, è stato arrestato.

L'autovettura è stata restituita al proprietario, che aveva denunciato il furto al 112. Nella giornata di mercoledì 5 agosto, il Tribunale di Monza ha convalidato l'arresto del giovane.