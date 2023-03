La fermata dell'autobus spostata per colpa dei viaggiatori "sporcaccioni"

A Besana Brianza è stata spostata la fermata dell'autobus a causa dei passeggeri maleducati che gettano cartacce per terra. Ha dell'incredibile la notizia, ma è stata confermata anche da Autoguidovie. Da lunedì 20 marzo la fermata di via Vittorio Emanuele II non c’è più. Gli utenti dovranno sgambettare per qualche centinaio di metri per raggiungere la nuova fermata ubicata in via Dante, vicino a un’area verde.

Da Autoguidovie, contattata dalla redazione di MonzaToday, arriva la conferma della notizia e la precisazione che la scelta di spostare la fermata non è addebitabile all'azienda del trasporto pubblico. "La decisione di sopprimere la fermata di via Vittorio Emanuele II e di spostarla nella nuova sede - spiegano da Autoguidovie - arriva da una richiesta dell’amministrazione comunale di Besana Brianza che aveva raccolto le lamentele di alcuni commercianti della zona in merito ai rifiuti che avrebbero abbandonato alcuni utenti in attesa dell’autobus. Così che su richiesta dell’amministrazione comunale di Besana Brianza e in accordo con l’Agenzia Mobilità Città Metropolitana di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia la fermata è stata spostata. Una scelta fatta all’interno di una logica di decoro".

Una decisione che però non è stata da tutti apprezzata. “Ma non sarebbe stato meglio mettere qualche cestino o telecamera per individuare e sanzionare i maleducati invece di spostare la fermata di alcuni metri? – scrive un lettore a MonzaToday -. Anche perché adesso invece che gettare le cartacce sul marciapiede lo faranno direttamente sui prati. Il problema non viene risolto, ma solo spostato di qualche centinaio di metri più in là”.