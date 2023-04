Il 20enne che consegna ai carabinieri con fare disinvolto una patente falsa: grossi guai per lui

I carabinieri di Besana Brianza hanno notato una vecchia Pegeot 206 intorno alle dieci di sera, ferma davanti alla stazione vicino a piazza Galileo Galilei. Insospettiti, hanno deciso di fare un controllo. A bordo c'erano tre ragazzi senegalesi di 16, 18 e 20 anni tutti regolari sul territorio e residenti nelle province di Como e di Lecco. Il 20enne che guidava l'auto con fare molto disinvolto ha consegnato la patente ai militari ma quando hanno inserito i dati sul dispositivo mobile “Odino” per la verifica real time sulla banca dati, i carabinieri hanno notato che qualcosa non tornava, come se il senegalese non avesse mai conseguito quel titolo. La patente sembrava vera in tutti i dettagli e a quel punto i carabinieri hanno deciso di approfondire ulteriormente il controllo e hanno invitato il 20enne a seguirli in caserma. Qui hanno accertato definitivamente che quella patente, per quanto apparentemente perfetta in ogni dettaglio, non aveva il numero di serie corretto e hanno denunciato il giovane senegalese (operaio, incensurato e residente nel comasco) per uso di atto falso, ricettazione e tentata truffa ai danni dello Stato.