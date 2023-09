Incendio sul tetto di una palazzina a Besana Brianza

Incendio nella mattinata di sabato 30 settembre a Besana Brianza. In via Lovati pochi minuti dopo le 10.30 è scoppiato un incendio che ha coinvolto il tetto di una palazzina a ridosso della strada. A prendere fuoco è stata la copertura dell'edificio e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. In seguito alla chiamata di emergenza ricevuta dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, sono stati inviati quattro mezzi dai vicini distaccamenti di Carate Brianza, Desio e Seregno.

Il fumo nero che si è levato in seguito al rogo non è passato inosservato ed è stato notato anche in altre frazioni del comune brianzolo, con diversi cittadini che si sono dimandati che cosa stesse accadendo in zona Calò. A bruciare, come specificato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza, sono stati anche pannelli fotovoltaici oltre a circa 100mq di copertura. Non risultano coinvolte persone,ma alcune famiglie sono state fatte allontanare dalla propria abitazione a causa dell' incendio