Infortunio in ditta, operaio finisce in ospedale nel giorno della festa del lavoro

Un uomo di 36 anni è stato accompagnato in ospedale in seguito a un infortunio sul lavoro lunedì 1 maggio, nel giorno della festa dela Lavoro. Le condizioni del 36enne fortunatamente non sono gravi.

L'infortunio è avvenuto a Besana Brianza dove presso una ditta che si occupa di produzione e commercio di fibre di vetro sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia di Seregno. Secondo quanto ricostruito l'uomo sarebbe stato colpito alla spalla da un peso.

Soccorso dal personale sanitario, è stato accompagnato da una ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Desio. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei militari dell'Arma intervenuti sul posto.