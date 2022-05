Incidente tra auto e moto, grave 17enne

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di sabato 28 maggio a Besana Brianza. Pochi minuti dopo le 18 un'utilitaria con al volante un ventenne e una moto con in sella un ragazzino di 17 anni si sono scontrati. Lo schianto è avvenuto in piazza Luigi Talamoni, all'altezza dell'incrocio con via Pozzi, nella frazione di Calò.

L'azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato l'elisoccorso e un'ambulanza e sul luogo del sinistro si sono precipitati anche i carabinieri della compagnia di Seregno. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato soccorso e accompagnato in elicottero in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita secondo quanto appreso) all'ospedale San Carlo di Milano. I militari hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.