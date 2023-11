Quelle scritte no vax apparse sul muro del cimitero e della scuola

I muri del cimitero e della scuola imbrattati con scritte no vax. È successo a Besana Brianza nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 novembre. Proprio nel giorno della commemorazione dei defunti i muri del cimitero del comune brianzolo sono stati riempiti di scritte realizzate con la vernice rossa e firmate dai no vax. Non solo i muri del cimitero: ad essere stati presi di mira sono stati anche i muri e l’ingresso della scuola Ghandi di Besana Brianza.

Non una scelta casuale quella fatta da chi ha compiuto questo gesto: in quella scuola superiore studiava Marco, un 18enne di Besana Brianza che a settembre è morto improssivamente nel sonno a causa di un malore. Già nella giornata di giovedì alcuni operai del Comune sono stati inviati sul posto per ripulire le mura del cimitero dalle scritte rosse.

Un gesto che è stato immediatamente condannato sui gruppi social di Besana Brianza; un gesto da molti condannato per aver voluto strumentalizzare la morte di Marco che ha gettato nello sconforto la famiglia e l’intera comunità dove il giovane era conosciuto e amato. Anche il sindaco di Besana Emanuele Pozzoli è intervenuto sulla vicenda. "Anche se l'intenzione era di vicinanza a Marco - ha scritto Pozzoli sul suo profilo Facebook - se si ha qualcosa da dire lo si faccia positivamente e mettendoci la faccia, non imbrattando la proprietà pubblica e soprattutto evitando di utilizzare un giorno come questo per scavare ancora di più nel dolore di genitori e famiglia di un ragazzo a cui va solo il nostro silenzioso rispetto".