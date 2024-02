Lutto in Brianza: è morto Alberto Cazzaniga, professore e storico segretario diessino

Il mondo della scuola e della politica brianzolo piange la scomparsa del professor Alberto Cazzaniga, tra i fondatori dell'istituto superiore Greppi di Monticello e storico segretario diessino.

Classe 1948, originario di Besana Brianza, dove risiedeva, il professore si è spento dopo una lunga malattia nella giornata di venerdì 17 febbraio. Docente di inglese, Cazzaniga si era seduto per la prima volta dietro la cattedra del Greppi nel 1974, a soli 25 anni. Una carriera, la sua, trascorsa interamente fra le aule dell'istituto di Monticello, dov'era amatissimo dagli studenti, fino alla pensione nel 2010. I funerali di Cazzaniga si terranno lunedì 19 febbraio alle ore 14 nella chiesa parrocchiale di Montesiro, la frazione besanese nella quale viveva con la famiglia. Fratello di Sergio, ex sindaco di Besana ed esponente del locale circolo del PD, Cazzaniga si era speso molto per la politica guidando per ben trent'anni i diessini besanesi. Proprio l'ex sindaco ha voluto ricordare il fratello postando sulla sua pagina Facebook una foto che li ritrae insieme.

Grande il cordoglio di molti anche sui social. Ancora su Facebook, a ricordare Cazzaniga, è il post della sezione besanese del Pd di Besana Brianza. "Con la scomparsa di Alberto Cazzaniga, la comunità besanese perde uno dei suoi 'figli migliori' - si legge - Alberto era una figura davvero speciale che ha saputo interpretare e rappresentare con coerenza ed onestà un pezzo importante della storia recente della nostra città. Alberto, segretario del Pci prima e dei Ds poi ( senza dimenticare il ruolo di consigliere comunale svolto con rigore ed onestà) ha sempre declinato il suo ruolo politico ed istituzionale in maniera educata, gentile, garbata , senza risentimenti, livori o rancori. Questo è l’insegnamento principale che lascia a tutti noi. Ha sempre inteso la politica come servizio, come ricerca continua ed incessante del bene comune. L ‘auspicio e l’augurio rimane che tutto ciò possa generare anche fra la nostra gente un comune sentire di solidarietà, di giustizia e condivisione equa e d imparziale.