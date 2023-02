I volontari piangono Enrico, volto storico della Croce Bianca

"Di solito utilizziamo i nostri canali social per comunicare e dire un sacco di cose. Oggi però le parole ci si fermano in gola. Questa mattina è venuto a mancare uno dei nostri volontari storici, una roccia, un marito, un padre, il nostro Enrico". Così inizia il post pubblicato nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 febbraio, sulla pagina Facebook della Croce Bianca di Besana.

I volontari sono sconvolti dalla notizia della prematura scomparsa del loro compagno e amico. Enrico Colombo (che in Croce Bianca veniva chiamato Enri) aveva 67 anni. L'uomo è morto oggi a causa di un malore.

"Chi l’ha conosciuto sa bene che dietro a quell’aria un po’ ruvida, si nascondeva un cuore grande - si legge sulla pagina Facebook della Croce Bianca -. Ed il vuoto che lascia lo è altrettanto. Ci stringiamo ai familiari,in particolare abbracciamo forte Carmen e Simone, moglie e figlio,anche loro parte della nostra famiglia di volontari. Ciao Enri,buon viaggio". Tantissimi i post di condoglianze che si sono subito susseguiti sui social. Non solo di dolore e di vicinanza alla famiglia, ma anche di affetto e di stima nei confronti di Enrico. C'è chi lo ricordato come collega di turno e istruttore di guida dell'ambulanza, c'è chi lo ricorda per il sorriso e la disponibilità. Per tutti un amico e un punto di riferimento.