Muore schiacciato da un albero mentre taglia la legna in un terreno

In merito al tragico infortunio che è costato la vita a un uomo di 77 anni, morto in ospedale dopo essere rimasto schiacciato da una pianta che stava tagliando all'interno di un terreno a Besana Brianza, lo scorso 13 gennaio, si specifica che il proprietario dell'area boschiva dove è avvenuto il fatto non ha mai concesso al 77enne di accedere alla proprietà, diversamente da quanto inizialmente trapelato e riportato.

"A doverosa precisazione di quanto sopra, dichiaro formalmente di non aver mai concesso alla suddetta persona – che non conoscevo e con la quale non ho mai parlato - di entrare nel terreno di mia proprietà né ivi di tagliare la legna" ha specificato l'uomo, facendo giungere una richiesta formale di specifica in merito ai fatti.

Il pensionato, residente a Pioltello, era stato soccorso e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale monzese. La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza era partita alle 15.30 di giovedì 13 gennaio da un bosco all'interno di una proprietà privata in via Dei Ronchi.

Secondo quanto ricostruito, il 76enne mentre era intento a tagliare della legna, era stato colpito alla testa da un albero che accidentalmente si sarebbe abbattuto al suolo. Il pensionato è stato soccorso dal personale del 118 che ha raggiunto l'area anche con l'ausilio dell'elisoccorso insieme ai carabinieri della stazione di Carate Brianza e ai vigili del fuoco. Nei giorni successivi poi il decesso in ospedale.