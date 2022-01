Va a fare shopping, ma doveva stare a casa in quarantena: 51enne denunciata

Doveva rimanere a casa in quarantena, ma stava andando in un negozio a comprare alcuni vestiti in saldo. Ai carabinieri che l'hanno fermata ha spiegato che il suo green pass non era stato aggiornato.

Il fatto è accaduto settimana scorsa a Besana Brianza. Durante un controllo i militari dell'Arma hanno fermato una donna di 51 anni di origine brasiliana. La donna, in regola con tutti i documenti, però risultava sottoposta a isolamento in quarantena obbligatoria perchè positiva al covid. Ma la donna, da quanto riferiscono i militari, avrebbe risposto che la banca dati non era stata aggiornata e che lei aveva già terminato il periodo di quarantena. Invitando i carabinieri a lasciarla andare per non far tardi nel negozio dove doveva fare shopping.

I carabinieri, grazie ad ulteriori aggiornamenti, hanno scoperto che la donna al tampone di verifica di fine quarantena era nuovamente risultata positiva e pertanto avrebbe dovuto proseguire l’isolamento.

Per lei è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria.