Il sindaco mette all'erta: "Anziani attenti alle truffe"

Emanuele Pozzoli, sindaco di Besana Brianza, mette all'erta i suoi concittadini. Soprattutto quelli più anziani e fragili. "Prestate attenzione ai truffatori" è il messaggio condiviso dal primo cittadino sulla sua pagina Facebook.

Gli imbroglioni negli ultimi giorni avrebbero nuovamente colpito nella cittadina brianzola. A farne le spese, come spesso succede, le persone più fragili. Da qui la decisione del sindaco di allertare anche attraverso i social. Un post sulla pagina Facebook del comune di Besana Brianza, poi condiviso sempre sul suo profilo anche da Emanuele Pozzoli.

"In questi giorni si sono verificati casi di truffe agli anziani - si legge su Facebook - Malintenzionati si qualificano come tecnici della luce, dell'acqua, gas e comunali entrando nelle case degli anziani con delle scuse per derubarli. Avvisate gli anziani di non aprire a nessuno e di avvisare immediatamente le forze dell'ordine nel caso qualcuno si presenti alla porta chiamando il 112. Un ringraziamento a coloro che ci aiuteranno a diffondere presso gli anziani questo messaggio condiviso con i carabinieri della nostra stazione cittadina".