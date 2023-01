Tragedia sfiorata: a mezzanotte transenne nel centro della strada

Quella bravata poteva finire molto peggio. Fortunatamente un residente si è accorto ed è corso in strada a togliere subito le transenne. Poteva concludersi con un incidente lo scherzo che qualcuno aveva architettato nella tarda serata di sabato 21 gennaio a Besana Brianza.

Il fatto è successo in via Viarana. Da ottobre 2022, quando è terminato il lavoro di riqualificazione della via, sono state posizionate alcune transenne per impedire il parcheggio lungo il muro. Transenne che, però, sabato sera sono state spostate e messe nel centro della strada, peraltro in un punto poco illuminato. Solo grazie al tempestivo intervento di un residente che intorno a mezzanotte stava rincasando a piedi si è evitato l'incidente.

"Purtroppo non è la prima volta che qualche bontempone si diverte a spostare e a mettere le transenne dove non deve - spiega il besanese che ha segnalato l'episodio alla redazione di MonzaToday -. Sabato sera è andata bene, e anche nelle volte scorse solo grazie al caso non è successa una tragedia. Il problema è che, purtroppo, la sera a Besana come nel resto dei comuni della Brianza (tranne a Monza, ndr) non ci sono le pattuglie dei vigili. Peraltro quel tratto della via Viarana non è illuminato, ci sono alcuni lampioni che non funzionano".

Il besanese sollecita controlli serali straordinari, soprattutto nel fine settimana. "Si sa bene quando e dove ci sono i problemi - conclude -. Oltre ad evitare che succedano episodi di questo tipo, i vigili riuscirebbero a multare anche chi continua a parcheggiare l'auto dove non si può".