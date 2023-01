Schiacciato da un albero: gravissimo un uomo

E' rimasto schiacciato sotto il peso dell'albero che stava tagliando, travolto dalla grossa pianta. E' in condizioni gravissime l'uomo di 76 anni che nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio è rimasto coinvolto in un infortunio mentre era all'interno di un terreno intento a svolgere manutenzione su una pianta a Besana Brianza.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è partita alle 15.30 da un'area agricola di via dei Ronchi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di seregno insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi del 118. L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato a Besana Brianza due ambulanze e l'elisoccorso. L'elicottero ha trasferito in codice rosso, in gravi condizioni, il pensionato all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo quanto al momento emerso non si è trattato di un incidente sul lavoro ma di un infortunio. Sono in corso accertamenti.