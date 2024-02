Incidente sul lavoro a Besana Brianza, cade mentre scarica il camion in un allevamento: grave 57enne

Soccorsi in codice rosso martedì pomeriggio a Besana Brianza per un uomo rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro all'interno di un allevamento.

La chiamata di emergenza è scattata pochi minuti dopo le 14 da un'azienda nella frazione Vergo Zoccorino, in via Cremonina 46. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Seregno, gli agenti della polizia locale, un'ambulanza e un'automedica in codice rosso e i vigili del fuoco. Secondo quanto al momento ricostruito a restare coinvolto nell'infortunio sul lavoro è stato un uomo di 57 anni che sarebbe caduto da un camion durante alcune operazioni di scaricamento, riportando un trauma al torace e alla schiena.

Il 57enne è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in codice rosso, d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. A Besana Brianza è intervenuto anche il personale dell'Agenzia di Tutela della Salute. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'infortunio.