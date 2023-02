L'ambulanza dedicata a Giancarlo, l'indimenticabile presidente

I suoi volontari non lo dimenticano. Ma non lo dimenticano neppure le tante persone che nei decenni di volontariato ha incontrato, aiutato, sostenuto e formato. E adesso a quasi 3 anni dalla sua morte i suoi ragazzi della Croce Bianca di Biassono gli dedicano anche la nuova ambulanza.

Grande commozione ieri, domenica 12 febbraio, a Biassono quando al termine della Messa è stata inaugurato il nuovo mezzo intitolato a Giancarlo Carrer, il compianto volontario. "Certamente per fare volontariato occorrono passione e generosità ma anche formazione e un’attenzione costante a dotarsi di strumentazione di pronto soccorso sempre all’avanguardia. Grazie Croce Bianca , grazie Giancarlo che per più di quarant’anni sei stato un riferimento e una guida per tutti i volontari della Croce Bianca di Biassono", scrive sul suo profilo Facebook Giordano Arosio grande amico di Carrer.

Giancarlo Carrer è morto il 9 novembre 2020, a 67 anni, all'ospedale San Gerardo di Monza. Originario di Seregno Carrer era arrivato a Biassono in occasione della fondazione della Croce Bianca che aveva contribuito a far nascere e crescere. Sempre impegnato come volontario prima e poi come coordinatore, non si era mai fermato nemmeno durante la prima ondata della pandemia. Due anni fa la Provincia di Monza e Brianza lo ha ricordato con una menzione speciale in occasione della cerimonia di consegne del Premio Talamoni.