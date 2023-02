Litiga con i figli e si allontana: anziana ritrovata nel cuore della notte nel bosco

"Ho litigato con i miei figli: mi vorranno ancora? Avevo paura che non mi volessero più bene, ecco perché mi sono allontanata da casa". Così avrebbe riferito ai carabinieri l'anziana donna che nella notte di martedì 21 febbraio è stata ritrovata infreddolita in una zona boschiva di Macherio dopo che nel pomeriggio si era allontanata da casa gettando i figli e il marito nel più profondo sconforto.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 febbraio. La donna - che vive a Biassono insieme al marito - aveva litigato con i figli per vecchie vicende familiari. La donna, a quel punto, avrebbe deciso di allontanarsi senza però avvisare. Si era allontanata da casa in preda allo sconforto, senza neppure indossare il cappotto e senza portarsi il cellulare. Quando il marito la sera è rientrato e non l'ha trovata ha subito chiamato i figli che, a loro volta, hanno allertato subito le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Biassono che, dopo aver raccolto le dichiarazioni dei familiari, hanno iniziato le ricerche della donna, verificando con attenzione i luoghi maggiormente frequentati dall’anziana. Nel frattempo la Compagnia carabinieri di Monza, previo contatto con la prefettura, ha attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, richiedendo il supporto, tempestivamente giunto, delle squadre di ricerca della protezione civile di Monza e Biassono. Le operazioni si sono protratte fino ad oltre le 3 della notte, quando una pattuglia dei carabinieri udito un rumore sospetto provenire da una zona boschiva di Macherio, ha visto l'anziana donna che si stava riparando sotto a un albero.

La donna, apparsa comunque in buone condizioni di salute, è stata portata in caserma dove si è scaldata e ha spiegato ai militari le motivazioni del suo gesto. Poi è stata trasferita in ospedale a Vimercate per gli accertamenti del caso ed è stata subito dimessa. Ad attenderla i suoi cari che l'hanno abbracciata.