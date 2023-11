Auto a fuoco davanti al Mc Donald's: l'intervento dei vigili del fuoco

Sono rimasti fortunatamente illesi gli occupanti dell'auto che nella serata di mercoledì 15 novembre ha preso fuoco a Biassono, in via Cesana e Villa, all'incrocio con via Dei Tintori, davanti al Mc' Donalds.

Sul posto per sedare le fiamme sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri della stazione di Biassono. Secondo le prime ricostruzioni nella zona si sarebbe sentito un forte boato, cui è seguito l'incendio. Non si sono registrati feriti giacché gli occupanti dell'auto sarebbero riusciti a uscire dall'abitacolo non appena dall'auto ha incominciato a uscire del fumo.

Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato al divampare dell'incendio. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.

La protezione civile di Biassono si è poi occupata di ripulire la strada dai detriti dell'auto andata a fuoco.