Tragedia sfiorata: cade un albero in mezzo alla strada, interviene subito la protezione civile

Le forti raffiche di vento e la pioggia probabilmente hanno fatto cadere parte della pianta sulla strada. Fortunatamente in quel momento non stavano transitando auto e pedoni e, ironia della sorte, il fatto è accaduto proprio davanti alla sede della protezione civile dove, in quel momento, erano al lavoro alcuni volontari. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di lunedì 28 agosto a Biassono, lungo via Regina Margherita, dove c’è appunto la sede della protezione civile cittadina. Immediato l’intervento dei volontari che, sotto la pioggia, hanno lavorato per rimuovere rapidamente l’albero e mettere in sicurezza la carreggiata.

“Un grazie con tutto il cuore alla fantastica Associazione volontari Protezione Civile Biassono – scrive su Facebook la consigliera comunale Valeria Marinelli (Fratelli d’Italia) -. I volontari già presenti nella sede per l’allerta meteo hanno subito dato comunicazione dell’accaduto proponendosi per effettuare immediatamente l’intervento. Hanno ripristinato la situazione e ristabilito la sicurezza per tutti gli utenti della strada! Un immenso grazie a tutti i volontari per il loro silenzioso e instancabile lavoro sul territorio”.