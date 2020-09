A Biassono arriva l'auto elettrica condivisa da Comune e cittadini

A Biassono arriva il car sharing elettrico. Nel fine settimana della Formula Uno a Biassono inizia un nuovo progetto automobilistico, sostenibile e green.

Il servizio si chiama E-Vai Public e nasce dalla collaborazione tra la società di car sharing del Gruppo Fnm e il Comune. L’amministrazione si è dotata di una vettura elettrica: durante la settimana verrà utilizzata dal personale comunale per le attività lavorative (dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17, il venerdì dalle 8 alle 13). Quando invece gli uffici saranno chiusi verrà messa disposizione dei cittadini.



Richiedere l’utilizzo dell’auto è molto semplice: basta registrarsi gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com ; l’auto può essere prenotata attraverso l’app, il sito o telefonando al numero verde 800.77.44.55 chiedendo informazioni su tariffe e modalità di utilizzo. L’auto viene ritirata e riporata alla postazione di via Cesana e Villa, angolo via Italia dove sono installate le colonnine di ricarica RetePiù.



Questo nuovo E-Vai Point si inserisce nel circuito regionale E-Vai e permette di utilizzare, oltre all'auto del Comune, i veicoli del servizio E-Vai Regional Electric, per raggiungere uno degli oltre 120 E-vai Point situati in luoghi strategici (3 aeroporti, 38 stazioni ferroviarie, piazze, ospedali, università ecc) di 66 comuni lombardi.



“L’amministrazione di Biassono si è dimostrata particolarmente sensibile al tema della mobilità sostenibile al servizio dei cittadini, portando i vantaggi del car sharing elettrico in un contesto abitativo caratterizzato dalla vicinanza al Parco di Monza - commenta Luca Pascucci, direttore generale di E-Vai – Il servizio E-Vai Public si integra perfettamente con le politiche ambientali adottate dai comuni per coniugare lo sviluppo delle comunità e la tutela del territorio”.



L’amministrazione di Biassono guarda al futuro. “È iniziato il cammino per trasformare Biassono in una smart city – commenta il sindaco Luciano Casiraghi -.La pubblica amministrazione, anche in collaborazione con partner privati capaci di fare innovazione, ha il compito di dare l'esempio e fornire i giusti strumenti per indicare il percorso da intraprendere”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.