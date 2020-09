Stop ai vandali, artisti delle bombolette cercansi

Stop agli atti vandalici ma spazio ai veri artisti che utilizzano le saracinesche come “tele” per promuovere messaggi sociali. L’idea è dell’associazione culturale Gaetano Osculati di Biassono che ha lanciato sulla sua pagina Facebook un concorso di idee riservato agli artisti di Monza e Brianza.



Obiettivo ripulire le saracinesche della rivendita di giornali di via Cesana e Villa prese di mira dai vandali e utilizzare i quattro lati per produrre opere di street art con un preciso messaggio contro la violenza sulle donne. Un’iniziativa che l’associazione ha promosso in accordo con il titolare della centralissima edicola, “ripulendo” la maleducazione di pochi, con l’arte e la creatività dei tanti artisti che vivono a Monza e Brianza.



Inviando anche un preciso messaggio: giù le mani dalle donne. Gli artisti dovranno realizzare graffiti artistici promuovendo anche il numero di emergenza 1522, un numero gratuito attivo 24 ore su 24 al quale le donne vittime di violenza e di stalking possono telefonare per denunciare i soprusi e chiedere aiuto. Dall’altra parte della cornetta ci sono operatrici specializzate che accoglieranno e sosterranno le richieste delle vittime.



Gli artisti interessati a partecipare possono rivolgersi direttamente in edicola. Al termine del progetto l’associazione Osculati rilascerà uno speciale certificato di benemerenza civica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.