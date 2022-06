Ecco perché a Biassono c'è l'erba alta

Il verde a Biassono non è quello dei prati inglesi. I biassonesi si lamentano, soprattutto sui social, sullo stato dei giardinetti e delle aiuole con l'erba alta. Sulla questione del verde cittadino mal ridotto interviene il vicesindaco Donato Cesana che invita i concittadini ad avere pazienza. Ma soprattutto spiega perché, quest'anno, a Biassono, il servizio presenta lacune.

"Cari biassonesi - scrive Cesana sul suo profilo Facebook rivolgendosi ai concittadini - purtroppo, come tutti sapete, da qualche settimana un funzionario incaricato ai lavori pubblici e manutenzione del territorio si trova agli arresti domiciliari. Nel mese di maggio, la ditta incaricata della manutenzione del verde è stata implicata in indagini che, ancora oggi, non si sono chiuse e, la stessa, è in regime di 'amministrazione controllata'. Velocemente, in pochi giorni, abbiamo riorganizzato l'organico del comune, accorpando tutti i servizi di gestione del territorio, lavori pubblici e manutenzioni, al settore urbanistica. Subito dopo, abbiamo avviato una gara su piattaforma telematica regionale, per trovare un manutentore del verde pubblico fino a dicembre 2022. Proprio il 23 giugno prossimo, verranno aperte le buste e successivamente incaricato il nuovo appaltatore del servizio verde".

Nel frattempo i biassonesi devono fare i conti con erbacce lungo le strade, aiuole e prati pubblici che necessitano un bel taglio. "Siamo certi e confidiamo che sia un breve periodo e una piccola parentesi negativa momentanea, che verrà superata tra pochi giorni con il nuovo appalto di manutenzione - prosegue Donato Cesana -. La prossima settimana, in alcune zone più frequentate e sensibili, cercheremo di rimediare celermente con mezzi e risorse interne. Sappiamo di dover ritornare in fretta alla normalità di un paese ben curato, vivibile e dove le manutenzioni siano un fiore all'occhiello per chi a Biassono ci abita, ci lavora o ci transita. Siamo certi che, dopo questa breve spiegazione, troverete il modo di comprendere le difficoltà derivate da questo imprevisto, fra l'altro, in un periodo dell'anno in cui il paese è vissuto a tutte le ore del giorno e della sera".