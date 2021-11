Il brianzolo che in pochi mesi ha subito due furti, ma al terzo ha fermato il ladro

Non c'è due senza tre, ma questa volta al ladro non è andata bene. Ad aspettarlo fuori di casa c'era proprio il proprietario che, rientrando si è allarmato vedendo le biciclette della moglie e del figlio appoggiate al muro. Poi la vista di quell'uomo che tentava di scavalcare il cancello del suo vicino.

Lui non ci ha pensato due volte e inchiodata l'auto nel bel mezzo della strada, si è subito diretto verso quel giovane che stava entrando nel giardino in modo "anomalo".

Il fatto è accaduto dieci giorni fa a Biassono. Protagonista un uomo di 57 anni che intorno alle 20 stava rincasando insieme al figlio e arrivato davanti cancello ha notato che qualcosa non andava.

"Ho detto a mio figlio di chiamare il 112 e nel frattempo ho cercato di fermare quell'uomo - racconta a MonzaToday -. Mi ha detto che non stava facendo nulla di male e che stava semplicemente passando da quella strada".

Ma lui non ci ha creduto: una discussione proseguita per qualche minuto, con il biassonese che "marcava" a vista il giovane, rendendo difficile la fuga. Poi l'arrivo dei carabinieri che hanno arrestato il ragazzo già noto alle forze dell'ordine e che nei giorni successivi si è presentato davanti al giudice per la direttissima che ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il biassonese è amareggiato. Anche se questa volta i ladri non sono riusciti a mettere a segno il colpo, la paura che si possa ripetere è sempre in agguato. "I furti negli ultimi mesi sono sempre più frequenti a tutte le ore del giorno e della sera, con i ladri che non si fa più problemi neppure se ci sono persone in casa - conclude -. In settimana avrò un incontro con il sindaco Luciano Casiraghi. Qualcosa bisognerà pur farla: aumentare i passaggi delle forze dell'ordine, installare telecamere, attivare il controllo di vicinato... Non si può continuare a vivere in questo modo".

Una decina di anni fa a Biassono era stato organizzando il servizio di pattugliamento serale e notturno della Protezione civile che, a bordo delle auto con i lampeggianti accesi, percorreva le vie del centro e della periferia e quando individuava situazioni anomale avvisava immediatamente le forze dell'ordine.