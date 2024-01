Maxi operazione in Brianza per sventare la corsa clandestina di moto: fermati 20 ragazzi

Sono partiti da un'iniziativa pubblicizzata sui social network. E grazie alle indagini e a un intervento congiunto con i carabinieri sono riusciti a impedire una corsa clandestina di moto come quella che a marzo a Biassono aveva visto morire il 16enne monzese Christian Donzello.

A condurre l'operazione la polizia locale di Seregno, che è intervenuta nella zona artigianale cittadina attigua a via Strauss dove si sarebbe dovuto tenere nella giornata di oggi, 13 gennaio, all'ora di pranzo, un raduno di giovani scooteristi e motociclisti che avrebbero dovuto misurarsi in accelerazioni, impennate ed altre manovre spericolate. Una vera e propria corsa clandestina, organizzata da una sedicente associazione (risultata in seguito inesistente) e pubblicizzata già da diversi giorni sui social network.

E proprio dai social sono partiti gli agenti della polizia locale per avviare i necessari accertamenti, unitamente alle informazioni confidenziali nel frattempo acquisite. La corsa, infatti, ha subito rilevato parecchie assonanze con l'iniziativa che a marzo, a Biassono, aveva visto morire il 16enne monzese Christian Donzello, deceduto a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto durante una gara con altri giovani. Rilevata la fondatezza del pericolo, è stato dunque predisposto un servizio ad hoc.

La maxi operazione

L'operazione per sventare la corsa è stata pianificata in modo da evitare pericolosi inseguimenti e fughe e sono stati impiegati gli equipaggi del nucleo di sicurezza urbana e di quello autoradio. L'area è stata monitorata dagli agenti con scooter privi di livree e con un veicolo in borghese e non appena il gruppo di giovani si è radunato nell'area con i propri veicoli sono state fatte intervenire diverse autoradio della polizia locale. A partecipare alle operazioni anche un equipaggio della locale stazione dei carabinieri.

La corsa clandestina è stata così fermata.

20 ragazzi identificati, multe e sequestri

Sono stati identificati 20 ragazzi, maggiorenni e minorenni, residenti in diversi comuni del circondario. Diverse le sanzioni scattate per violazioni al codice della strada, per un totale quasi 10mila euro. Sono stati inoltre applicati 2 fermi amministrativi, 2 sequestri e ritirata una targa. Un ragazzo è stato sanzionato per guida senza patente e un altro per aver "truccato" il motorino. Molte delle moto, così come emerso dai controlli, non erano nemmeno mai state immatricolate e non avrebbero potuto circolare e altre, infine, erano prive di assicurazione e revisione.

"Nelle prossime giornate verranno valutate le ulteriori violazioni, a carico degli organizzatori, contemplate dal testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza - hanno fatto sapere dal Comando di di Seregno - Tra i partecipanti, è stato fermato un soggetto già noto che, da alcune settimane, sfidava le pattuglie delle forze dell'ordine, circolando con una moto di grossa cilindrata non immatricolata e impennando, in pieno centro , alla vista dei veicoli di servizio".