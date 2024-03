Scontro tra auto e moto: 23enne in arresto cardiocircolatorio al San Gerardo

Restano gravissime le condizione del motociclista di 23 anni trasportato d'urgenza al San Gerardo dopo essersi scontrato con un'auto a Biassono, lungo via Parco.

La chiamata al numero 118 Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) intorno alle 14.30. Sul posto sono velocemente sopraggiunte due ambulanze e un'automedica e i sanitari si sono subito messi al lavoro per soccorrere i feriti. Le condizioni del 23enne, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e con traumi multipli, sono apparse immediatamente piuttosto preoccupanti. Sottoposto a manovra di rianimazione è stato trasportato d'urgenza al San Gerardo in codice rosso.

Alla guida dell'auto che si è scontrata frontalmente col giovane motociclista c'era una donna di 36 anni che non ha fortunatamente riportato traumi gravi e che è stata portata in codice verde all'ospedale di Desio.

A intervenire sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco del Comando di Monza con l'autopompa per rimuovere i mezzi dalla strada e ripristinare la sicurezza della carreggiata. A occuparsi dei rilievi del caso per chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'incidenti sono stati invece i carabinieri della Compagnia di Monza.