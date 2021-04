Lorenzo lancia l'appello: "Aiutatemi a riavere una gamba". La rete esaudisce il suo desiderio

Lorenzo è un 17enne di Biassono al quale, in seguito a un tumore, è stata amputata la gamba. Una raccolta fondi on line gli permetterà di acquistare una protesi speciale

Lorenzo è un ragazzo di 17 anni e vive a Biassono. Pochi giorni fa ha lanciato in rete una raccolta fondi chiedendo agli utenti di aiutarlo a “riavere” una gamba. Lorenzo è un ragazzo come tanti: la scuola (frequenta il quarto anno del liceo delle Scienze Umane), e prima della malattia giocava a calcio e a tennis. Quattro anni fa la diagnosi di un osteosarcoma: viene seguito dagli specialisti dell’Istituto dei Tumori di Milano e del Gaetano Pini, sempre nel capoluogo meneghino; poi a giugno del 2020 una recidiva e la necessità di dovergli amputare l’arto fin sopra al ginocchio. A quel punto, però, la vita di Lorenzo cambia: con la protesi la quotidianità non è più la stessa, con tante limitazioni impensabili per un giovane pieno di vita e di voglia di fare.

Una raccolta fondi per acquistare una protesi e sostenere la ricerca

Da qui la necessità di ricorrere a un altro tipo di protesi che, però, è troppo onerosa per le tasche della sua famiglia. Anche se c’è un piccolo contributo da parte dell’Ats, il costo è improponibile. A quel punto Lorenzo ha deciso di affidarsi alla rete: è bastato postare un video, in cui mostra come cambierà la sua vita, per riuscire a raccogliere in pochissimi giorni quei fondi necessari per l’acquisto della protesi. “Una raccolta fondi che ha anche un altro obiettivo – precisa il papà di Lorenzo -. Tutto ciò che verrà raccolto oltre alla cifra utile per acquistare la protesi, verrà donato all’associazione Insiemeperfily onlus”. Il sodalizio è nato nel 2018 e con i suoi progetti sostiene la ricerca sull’osteosarcoma, grazie a un protocollo attivo a Milano.

Lorenzo potrà tornare anche a correre

“Fatemi tornare a camminare come qualsiasi persona normale – spiega Lorenzo nel video, mentre indossa la sua “nuova” gamba -. La nuova protesi mi permette di fare discese, di alzarmi, di camminare, di andare in bicicletta e persino di fare piccole corse”. Un sorriso attraverso gli occhi che mostra la gioia del giovane biassonese mentre, con quell’arto, riesce finalmente a svolgere quelle attività che un ragazzo di 17 anni fa quotidianamente. “Aiutatemi a realizzare questo sogno: datemi una gamba”: un appello accorato che, fortunatamente non è rimasto inascoltato. La rete ha fatto il miracolo: in pochi giorni sono stati superati quei 38 mila euro per l’acquisto della protesi che certamente cambierà in meglio la vita del giovane brianzolo. Che già oggi, insieme ai suoi genitori, festeggia: un brindisi alla generosità di perfetti sconosciuti che con tanti piccoli contributi permetteranno a Lorenzo di correre spensierato verso i successi che, siamo certi, la vita gli riserverà.