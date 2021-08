Paura a Biassono: si apre una voragine di 5 metri in un giardino

Esce in giardino e si trova di fronte a una voragine. Il terreno della casa, in prossimità dell'argine del Lambro, molto probabilmente è franato a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Fortunatamente il terreno è franato quando nessuno era in giardino.

La scoperta nella mattina di giovedì 5 agosto quando l'inquilino dell'abitazione di via Madonna della Neve è uscito in giardino.

A quel punto è rimasti a bocca aperta: nel giardino, proprio vicino all'ombrellone, il terreno era franato e si era creata una voragine larga 5 metri e profonda 4 metri.

Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Lissone. I pompieri, dopo il sopralluogo, hanno messo l'area in sicurezza.