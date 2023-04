Ruba la bicicletta a un 12enne ma viene pizzicato grazie alle telecamere

Non appena la mamma di Davide, un ragazzino di 12 anni, si è accorta che la bicicletta del figlio non era più in giardino ha telefonato al 112 per denunciare il furto. Il fatto è avvenuto nella prima serata del 4 aprile. Sul posto si è recata una pattuglia della polizia di Stato. La donna, che vive a piano terra, ha spiegato che la bicicletta era stata rubata dal giardino della sua abitazione, dove abitualmente Davide la lasciava.

Gli agenti della Volante hanno visionato le immagini della telecamera di sorveglianza di un’abitazione vicina, e hanno individuato il presunto autore del furto. Un uomo, poi risultato già noto alle forze dell’ordine, aveva scavalcato la recinzione del giardinetto e aveva rubato la bicicletta. I poliziotti della questura monzese si sono quindi recati dal presunto autore del furto, un uomo di 35 anni con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato denunciato all’ autorità giudiziaria per aver sottratto la bicicletta introducendosi all’interno dell’abitazione. I poliziotti hanno poi riconsegnato la bicicletta al piccolo Davide che, emozionato, ha chiesto una foto insieme a quegli “angeli” che gli avevano riportato la sua bici.