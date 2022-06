Il paese dove le bici abbandonate trovano una seconda vita e un nuovo proprietario

Il comune di Villasanta celebra la Giornata mondiale della bicicletta - che ricorre oggi, venerdì 3 giugno - con un'iniziativa all'insegna della solidarietà. Nel corso della settimana gli addetti del settore lavori pubblici e polizia locale hanno consegnato a un volontario di Fiab Monza 20 bici.

Si tratta di biciclette danneggiate abbandonate lungo le strade comune brianzolo. Gli addetti le avevano recuperate e messe nel magazzino comunale, ma i mezzi non erano mai stati reclamati. Da qui, l'idea, di dare loro una seconda vita. Quelle bici dimenticate dai loro proprietari rinasceranno. Verranno utilizzate per creare nuove biciclette che verranno poi donate a persone indigenti per le quali il mezzo sarà un prezioso aiuto per muoversi, o anche ad associazioni di volontariato.

"L'iniziativa promuove la ciclabilità ma anche il concetto del riuso, entrambi amici dell'ambiente e li coniuga con la solidarietà", fanno sapere dal comune di Villasanta.