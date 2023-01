"Caccia disperata al biglietto del bus: alla fine non mi resta che fare il portoghese"

"Inutile promuovere gli spostamenti con il trasporto pubblico se le corse saltano e sono in ritardo e trovare i biglietti dell'autobus è una caccia al tesoro. A questo punto, per evitare eventuali multe o ritardi non resta che utilizzare il mezzo privato. Come ho fatto io questa mattina. Ho cercato i biglietti in 3 edicole del mio quartiere: due erano chiuse, una era sprovvista. Alla fine in comune sono andato a piedi".

A parlare è il monzese Michele Quitadamo, referente locale As.i.a (Associazione inquilini abitanti) Federazione del sociale e candidato al consiglio regionale per Unione Popolare. Quitadamo questa mattina, lunedì 9 gennaio, ha iniziato la settimana all'insegna della ricerca disperata di un biglietto del pullman per andare da casa (quartiere San Giuseppe) in centro a Monza. "Sono andato nelle tre edicole del mio rione - spiega a MonzaToday -. Alle 8 due erano ancora chiuse (quella di via Guerrazzi e quella di via Cappuccini) e la terza in via Romagna non aveva i biglietti. A quel punto sono andato in centro a piedi".

Già alla fine dell'anno avevamo sollevato il problema della mancanza di ticket nelle edicole della città. "Il problema - prosegue Quitadamo - è che con questo disservizio si disincentiva l'utilizzo dei mezzi pubblici. A chi ribatte che i biglietti si possono acquistare anche con lo smartphone ricordo che molti utenti, spesso anziani o non digitali, non hanno mezzi o capacità per accedere a questa modalità di acquisto. Ci sono tante persone che il biglietto ancora lo comprano in edicola o dal tabaccaio, ma se i rivenditori ne sono sprovvisti rischiano di prendersi una multa. Ma non per colpa loro".

Quitadamo sollecita interventi concreti per promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici. "Soprattutto in città, come Monza, dove il tasso di inquinamento è elevato. Bisogna, non solo garantire puntualità alle corse, ma anche permettere ai cittadini di essere muniti di biglietto. All'estero esistono i totem alle fermate per l'acquisto anche con le monete, o direttamente sugli autobus".