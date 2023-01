"So che hai ucciso un uomo", spunta un altro biglietto per l'omicidio in Brianza

Per il momento ci sono solo messaggi e biglietti e nessun cadavere. Proseguono le indagini sul presunto omicidio avvenuto in Brianza per cui lo scorso 25 settembre uno sconosciuto aveva scritto un messaggio anonimo indirizzato alle forze dell'ordine, confessando di aver ucciso un uomo e dandone indicazione per rintracciare il cadavere. E mentre la Squadra Mobile della questura sta cercando il presunto corpo al caso si è aggiunto un altro biglietto: "So che hai ucciso un uomo, tanto ti prenderanno". Questo il messaggio rinvenuto su un biglietto trovato nei pressi dell'area dismessa al confine tra Villasanta e Monza dove giovedì la polizia di Stato ha effettuato un sopralluogo con l'ausilio di un archeologo forense.

L'attendibilità del messaggio è ancora al vaglio degli inquirenti che ora lanciano un appello invitando chiunque avesse informazioni sulla vicenda a parlare.

La confessione sulla scheda elettorale

La notizia era trapelata solo a inizio dicembre. "Per le forze dell'ordine. Ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego". Queste le poche e lapidarie parole scritte con la matita copiativa su una scheda elettorale lo scorso settembre e rinvenute durante lo spoglio delle schede per le elezioni politiche a Villasanta, in Brianza. Nella giornata di giovedì 20 gennaio è stato effettuato un sopralluogo in un cantiere da parte del personale della Squadra Mobile insieme all’archeologo forense Dominique Salsarola del Dipartimento Labanof di Milano nominato consulente dalla Procura di Monza per monitorare lo stato dei luoghi e individuare eventuali anomalie. Il cantiere dove hanno effettuato gli accertamenti i poliziotti è situato al confine tra Villasanta e Monza e si tratta di un area cantierizzata in disuso, specificano dalla questura. L'attività di ricognizione dei luoghi era finalizzata ad individuare le metodologie necessarie per definire come monitorare l'area. Ed è spuntato anche il secondo biglietto. Ma non è stato trovato nessun corpo.