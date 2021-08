Pattuglioni serali nei fine settimana: a Monza un centinaio di sanzioni in due mesi

Pattuglioni straordinari a Monza durante l’estate. Ecco i numeri dei controlli fatti dagli agenti della polizia locale in due mesi di attività con servizi serali (dalle 19 alla 1 di notte) soprattutto durante i fine settimana.

Oltre 60 vigili impegnati, 35 mezzi utilizzati (tra cui un’auto civetta), più di 500 km percorsi nei quartieri e nelle vie della movida, circa un centinaio i verbali emessi per violazioni di vario tipo (legati al tema della sicurezza e del decoro urbani).

Nell'ultimo fine settimana sono stati effettuati controlli mirati al contrasto alla guida in stato di ebbrezza e alla prostituzione: un automobilista è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente perché guidava sotto l’effetto di sostanze alcoliche, ben oltre i limiti consentiti; mentre altri sono stati sanzionati perché a bordo delle loro auto stavano contrattando prestazioni sessuali con le prostitute

“L’obiettivo dei servizi effettuati negli orari serali e notturni - precisa Federico Arena, assessore alla Sicurezza - era il contrasto ai fenomeni di degrado urbano e, in particolare, alla prostituzione, alla vendita di alcolici a minori, al consumo di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti in strada, ai bivacchi, ma anche alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. I numeri confermano l’importanza del lavoro".

"Avevamo promesso ai monzesi più pattuglie, più presidio e più agenti in strada per dare una risposta a tutte quelle situazioni di disagio che, soprattutto nei mesi estivi, colpiscono molte città italiane - aggiunge -. Questi controlli straordinari hanno comportato un notevole sforzo da parte dell’Amministrazione comunale in termini di risorse e uomini e i numeri di questi mesi dimostrano l’impegno della Giunta sul tema della sicurezza e del decoro urbano. Importante in questo senso la sinergia con tutte le istituzioni coinvolte, dalla Prefettura alle altre forze dell’ordine".