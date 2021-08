Tragedia a Cusano Milanino: bimba di 11 mesi sta male in casa e muore

Atroce tragedia a Cusano Milanino. Una bimba di 11 mesi, figlia di una famiglia di origini egiziane residente in paese, è morta martedì mattina a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Il dramma si è consumato pochi minuti prima delle 12, quando la piccola ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie. Sembra, ma le ricostruzioni sono ancora frammentarie, che in quel momento la bambina stesse mangiando in compagnia di sua mamma.

L'allarme è scattato immediatamente e i carabinieri hanno scortato la vittima e la donna fino al confine con Paderno Dugnano, dove è atterrato un elicottero del 118. I medici hanno subito praticato le manovre di rianimazione e sono decollati alla volta dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Poco dopo l'arrivo in pronto soccorso, però, i dottori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Stando ai primi rilievi dei militari, sul corpo della piccola non c'erano segni di violenza. È verosimile che la morte sia arrivata per cause naturali, anche se verranno svolti tutti gli accertamenti necessari. Bisognerà anche verificare se la bimba possa essere rimasta soffocata dopo aver ingerito qualcosa.