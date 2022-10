Bimbo di 5 anni si perde tra la folla alle giostre

Un bimbo che piange disperato, senza più trovare la sua mamma, tra la folla alle giostre, e la macchina dei soccorsi che si è messa in moto per rintracciare la famiglia, tra la calca del luna park. Sono stati minuti di apprensione sabato pomeriggio al parco divertimenti di Brugherio allestito nell'area di via Turati per la sagra patronale.

Un bimbo di cinque anni è riuscito a sottrarsi per un istante all'attenzione della mamma e si è perso. A notarlo, mentre piangeva, da solo, è stato un passante. G.R., cittadino brugherese, lo ha notato e avvicinato, cercando di calmarlo fino all'arrivo degli steward del servizio di sicurezza che poi hanno fatto intervenire gli agenti della polizia locale.

Il personale ha rintracciato la mamma che è arrivata in pochi istanti sul posto. La donna, 35 anni, residente a Lesmo, ha riabbracciato il piccolo e lo ha preso in consegna. Proprio per potenziare le misure di controllo e garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione che anche nella giornata di sabato ha richiamato a Brugherio tantissime persone, quest'anno l'amministrazione comunale ha ingaggiato un servizio di vigilanza privata.