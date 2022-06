Il piccolo Kevin ha fretta di nascere, la mamma non fa in tempo ad arrivare in ospedale

La signora, a termine di gravidanza, ha partorito così con il supporto del personale sanitario e in ambulanza ha raggiunto l'ospedale di Vimercate. Qui mamma e bambino hanno trovato l'assistenza del personale medico e sono stati accolti nel reparto di maternità del nosocomio della Asst Brianza. Il piccolo e la sua mamma stanno bene.

Un parto atteso - certo - ma arrivato all'improvviso con la nuova vita che ha anticipato tutti e non ha aspettato che la mamma raggiungesse l'ospedale. E' accaduto a Villasanta dove nella serata del 26 giugno è intervenuta d'urgenza una ambulanza per prestare soccorso a una donna incinta. La signora aveva accusato già qualche avvisaglia dell'imminente termine e si era recata al pronto soccorso: visitata era stata poi dimessa ed era rientrata a casa. E proprio qui, poco dopo, il piccolo ha deciso che era arrivato il momento di venire alla luce.

Aveva fretta di venire al mondo e di conoscere la sua mamma, il suo papà e il suo fratellino il piccolo Kevin, nato domenica sera prima di arrivare in ospedale.

