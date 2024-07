Blitz di carabinieri e polizia locale nelle case comunali di Lissone.

A seguito di controlli sono stati infatti eseguiti dai militari e dagli agenti diversi sfratti dagli alloggi messi a disposizione dal comune. Secondo quanto chiarito anche dal sindaco Laura Borella gli inquilini sarebbero colpevoli di utilizzo improprio degli alloggi, arrivando in alcuni casi a subaffittare addirittura delle abitazioni.

"È fondamentale sottolineare che l'utilizzo delle case popolari deve avvenire in conformità alle liste e alle persone che hanno il diritto di accedervi - ha commentato a proposito il sindaco Borella - È nostro dovere fare in modo che vengano rispettate le regole per garantire un equo accesso alle risorse abitative. Solo lavorando insieme possiamo garantire un ambiente sicuro per tutti".

Le operazioni di controllo dunque continueranno, e coloro che verranno trovati a violare le regole saranno soggetto a provvedimenti.