Quando lo smog supera i limiti a Monza scattano i divieti, il blocco per alcune auto (e le multe)

Monza vuole aria più pulita. E il sindaco Paolo Pilotto ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 marzo che dispone “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria" per contenere e contrastare l'inquinamento locale nei casi in cui per oltre quattro giorni conseutivi, secondo i dati dei monitoraggi di Arpa Lombardia, vengano superati i limiti giornalieri previsti di PM10, fissati in 50 µg/m3. Si tratta di un documento elaborato sulla scorta delle direttive regionali che prevedono l’attivazione aggiuntiva di misure temporanee omogenee nelle quattro regioni del bacino padano al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione. "Le misure temporanee omogenee si articolano su due livelli al verificarsi del superamento del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di rilevamento per quattro giorni consecutivi (1° livello) e per sette giorni consecutivi (2° livello)" si legge nel documento.

I divieti e le multe

Fino al 31 marzo, indipendentemente dalla soglia di inquinanti registrata, l'ordinanza dispone che "ove siano in funzione impianti di riscaldamento degli ambienti, vengano mantenute chiuse tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo strettamente necessario all'entrata e all'uscita delle persone e alle operazioni funzionali all'esercizio (carico/scarico merci e simili) o nel caso in cui l’eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d’aria o renda impossibile la chiusura delle porte. Sono esclusi gli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande che hanno spazi all’aperto di pertinenza dell’attività per cui è indispensabile il passaggio continuativo del personale dall’interno all’esterno oltre agli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande le cui porte di accesso al pubblico non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri commerciali) oppure dotati di dispositivi idonei ad evitare la dispersione termica dall’interno dell’esercizio commerciale (ad esempio lame d'aria).".

Dopo quattro giorni di supermaneto del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3 invece scattano "le seguenti misure di 1°livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì)":

a) Limitazione all’utilizzo degli autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M ed N) alimentati a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel e alimentati a benzina in modo esclusivo o bi-fuel di classe ambientale Euro 0 e Euro 1 in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi;

b) Limitazione all’utilizzo degli autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M ed N) alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dualfuel di classe emissiva fino ad Euro 4 compreso (anche con FAP, indipendentemente dai valori di emissione) in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi; Si applicano le deroghe ed esclusioni riportate in allegato, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;

c) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive fino alla classe 3 stelle compresa, in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM n. 186 del 07/11/2017;

d) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

e) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

f) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

g) Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione salvo iniezione e interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF https://www.ersaf.lombardia.it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettininitrati/archivio-bollettino-nitrati

h) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

i) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all’ utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all’aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Se i giorni di superamento dovessero diventare sette:

j) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive fino alla classe 4 stelle compresa, in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM n. 186 del 07/11/2017.

Pre le violazioni sono previste multe fino a 500 euro. L'ordinanza contiene tutte le informazioni dettagliate sulle misure da introdursi in caso di determinate condizioni e le deroche e le esclusioni. Può essere consultata qui.