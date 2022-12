Parcheggia la Bmw nel posto dei disabili e va nella sala scommesse: multe per 1.200 euro

Hanno notato una Bmw su un parcheggio riservato ai disabili e passando nel tratto, per un giro di controllo, gli agenti hanno deciso di approfondire. E' successo a Brugherio nel tardo pomeriggio di martedì 6 dicembre, in via San Maurizio. La vettura era stata lasciata in sosta in maniera irregolare sulle strisce gialle riservate ai veicoli per persone diversamente abili.

Proprio mentre la polizia locale stava compilando il verbale per la multa, da una vicina sala scommesse è uscito il proprietario, un 27enne residente ad Avola. L'uomo come se niente fosse si è messo al volante e stava per allontanarsi. La pattuglia lo ha fermato, invitandolo a spegnere il motore e a fornire i documenti.

La Bmw è risultata senza assicurazione dal 2021 e la patente del conducente era scaduta dal 2020. Per il 27enne sono scattate multe per un totale di circa 1.200 euro, il sequestro del veicolo e il ritiro della patente di guida.