Paura a Villasanta: un forte botto e poi sul posto i vigili del fuoco

Un forte boato e l'arrivo subitaneo dei vigili del fuoco ha mandato in allarme i residenti a Villasanta.

L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di martedì 21 maggio. In un condominio di via Volta - Da Vinci si è sentito un forte boato. Immediato l'avvio della macchina dei soccorsi con l'arrivo dei pompier. Resta da accertare la dinamica e bisognerà comprendere se si sia trattato di fuga di gas o di altro. A contattare la redazione di MonzaToday è stato il villasantese Roberto Manzato: "Mia moglie ha avvertito un forte boato e mi ha subito chiamato. Sono stati subito chiamati i soccorsi ma non è ancora chiaro cosa sia accaduto".

Grande spavento fra i residenti della zona, dove al momento sono ancora tutti in subbuglio.

Articolo in aggiornamento