Bollettino covid, 472 positivi in Lombardia. Nove morti in 24 ore

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino di oggi, martedì 21 settembre, i nuovi positivi scoperti sono stati 472 a fronte di 61.172 tamponi. Il rapporto tra casi testati e contagi è quindi dello 0,7%, in lieve calo rispetto al dato di ieri.

A Monza e in Brianza sono stati 34 i nuovi contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore. In chiaroscuro i numeri che arrivano dagli ospedali, dopo l'impennata di lunedì. Le terapie intensive adesso curano 62 pazienti, 1 in meno di ieri, mentre i posti letto occupati nei reparti ordinari sono 437, +2.

Pesantissimo il bilancio dei morti: sono 9 nove nelle ultime 24 ore. Il tragico bilancio da inizio dell'epidemia in Lombardia è di 33.992 vittime per il covid.