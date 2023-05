Una bomba risalente alla seconda guerra mondiale trovata in una aiuola a Monza. Ad accorgersi della presenza dell'ordigno militare è stato un operaio del comune che in via Monte Cervino stava effettuando alcuen oeprazioni di sfalcio dell'erba in un'area verde. L'uomo, sentendo un corpo estraneo sotto il tagliaerba, è sceso dal mezzo e ha notato l'ordigno, dando l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza, con il nucleo specialistico degli artificieri e antisabotaggio. La bomba - verosimilmente risalente al periodo bellico - era nascosta tra l'erba alta ed è stata rimossa. In via Monte Cervino sabato mattina è intervenuta anche la polizia locale che ha chiuso al traffico il tratto per consentire le operazioni di rimozione e messa in sicurezza della zona.

"L'intervento dei tecnici ha permesso di appurare che l'ordigno, una bomba fumogena di una tecnologia già in uso ai tempi della seconda guerra mondiale ma ancora adoperata dalle forze armate, fosse già deflagrata e, dunque, inerte. Gli artificieri dell'Arma hanno quindi rimosso l'ordigno, che hanno poi preso in custodia" spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza.

Al termine delle operazioni, dopo circa un'ora dal rinvenimento, nella tarda mattinata, la strada è stata regolarmente riaperta al traffico.