Il ragazzo con le bombe carta nascoste in camera da letto

Quasi millecinquacento botti e fuochi d'artificio sotto il letto. Questo quanto nascondeva in camera da letto un ragazzo di 28 anni, in Brianza. A trovare ventinove batteria di materiale pirotecnico (1450 fuochi pirotecnici, sessanta fontane e cinquanta petardi, per un peso lordo di oltre un quintale e contenenti circa 20 chili di polvere da sparo) sono stati i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno. Il controllo è scattato all'interno di una abitazione di Limbiate.

Si tratta di "artifizi di libera vendita ma sempre oltre la soglia consentita dalla Legge". Il ragazzo, inoltre, deteneva due fumogeni di categoria F4 e tre candelotti artigianali privi di qualsiasi etichettatura. Per il 28enne è scattata quindi una denuncia per commercio abusivo di materiale esplodente. Il materiale era verosimilmente destinato alla vendita abusiva e durante il controllo i militari sono riusciti a risalire ad alcuni acquirenti residenti nei comuni confinanti e presentatisi presso le rispettive abitazioni, due giovanissimi consegnavano spontaneamente ulteriori sette batterie per un totale di 425 fuochi pirotecnici. Per loro non è scattata nessuna sanzione.

Non si tratta dell'unico sequestro effettuato negli ultimi giorni dai carabinieri del comando provinciale di Monza. In un garage a Mezzago sono stati trovati e sequestrati trentacinque chili di polvere da sparo, più di quattromila fuochi d'artificio e 130 razzi pirotecnici. Il controllo, nei giorni scorsi, ha visto protagonistii carabinieri della stazione di Bellusco che hanno individuato il proprietario di un box condominiale dove erano custoditi, perfettamente accatastati negli scaffali, fuochi d'artificio divisi in batterie. L’uomo, secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, aveva allestito una vera e propria rivendita abusiva con tanto di tavolino ad uso bancone.

Il giovane, 31 anni, è stato denunciato all'autorità giudiziaria brianzola dai carabinieri della stazione di Bellusco per i reati di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodente ed omessa denuncia di materie esplodenti poiché deteneva, senza alcuna autorizzazione prefettizia, artifici pirotecnici di categoria F2. "Questi, infatti, seppur di libera vendita, entrano in contrasto con la norma che prevede che i privati cittadini non possano detenere più di 5 kg di materiale netto e non più di 25 kg lordi. La merce, del peso di quasi duecento chilogrammi, è stata sottoposta a sequestro in attesa di essere distrutta" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza.

I carabinieri della stazione di Bernareggio invece durante un controllo in strada hanno fermato a Ornago un’autovettura con al volante un cittadino italiano 50enne, di professione imbianchino. L'uomo ha ammesso di trasportare alcuni fuochi pirotecnici e nel bagagliaio i militari hanno trovato 10 confezioni per un totale di 120 petardi di IV categoria "la cui detenzione è subordinata alla licenza di porto d’armi di cui l’uomo era sprovvisto". Il materiale è stato sequestrato e il 50enne al termine degli accertamenti è stato denunciato per detenzione illegale senza autorizzazione.