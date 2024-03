Boss, il cane della polizia locale che ha fiutato la droga vicino al liceo

Grazie al suo fiuto infallibile è riuscito a scovare ingenti quantità di droga nei pressi del liceo monzese.

L'operazione è scattata nei giorni scorsi, fra quelle portate avanti per contrastare il consumo di sostanze stupefacenti, nei pressi del liceo artistico "Nanni Valentini" di via Boccaccio. Grazie al fiuto di Boss, il cane dell'unita' cinofila della polizia locale, gli agenti sono infatti riusciti a rinvenire e sequestrare numerose dosi di sostanze stupefacenti.

Ancora gli agenti, insieme al cane Boss, sono intervenuti per dei controlli antidroga nel parchetto adiacente il centro natatorio Nei, nel quartiere San Rocco e infine in piazza Duomo. Due le persone sanzionate, secondo quanto prescritto nel "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope", che sono poi state colpite anche dall'ordine di allontanamento.

"Le attività di sicurezza urbana poste in essere dagli agenti della polizia locale fanno seguito ai fenomeni di degrado segnalati dai cittadini" ha sottolineato l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia.