Il mistero dei bossoli trovati a terra in piazza: ragazzino impugna una pistola (e viene ripreso dalle telecamere)

Dei bossoli a terra, in piazza, vicino al comune. E un ragazzino nei guai. Sono state le riprese delle telecamere del sistema di videosorveglianza installato in città che a Desio hanno permesso alla polizia locale di identificare l'autore di alcune esplosioni da un'arma - poi rivelatasi una pistola a salve e quindi una scacciacani - avvenute nei pressi del palazzo comunale.

I fatti risalgono a sabato 3 febbraio quando gli agenti della polizia locale sono intervenuti in seguito a una segnalazione da parte di un cittadino che indicava, in prossimità del Palazzo comunale, la presenza di bossoli d'arma da fuoco. E a terra i bossoli c'erano davvero e sono stati sequestrati e repertati.

Per capire che cosa fosse accaduto il personale del comando ha visionato le immagini immortalate dalle videocamere di zona e il giorno precedente è stata notata la presenza di un ragazzo che sorreggeva una pistola, rivelatasi poi un'arma a salve, quindi una scacciacani

. “Durante la serata abbiamo posizionato due pattuglie della Polizia Locale proprio in loco che, tramite verifiche incrociate delle telecamere di sorveglianza, hanno riconosciuto il soggetto che il giorno prima sorreggeva la (finta) pistola – spiega il comandante Cosimo Tafuro – e lo hanno subito sottoposto a un controllo”. Il ragazzo, minorenne, di nazionalità non italiana, è stato trovato in possesso dei bossoli, e su indicazione degli agenti, ha permesso di ritrovare l’arma da lui nascosta nei pressi di un parco verde in zona Ospedale.

La doppia denuncia

Qui è stato trovato anche un motorino che è risultato rubato a Monza. "Il mezzo era guidato sempre dal ragazzo in questione (quella stessa sera, erano presenti anche una decina di altri giovani che sono stati tutti identificati), che, ascoltato dagli operatori, ha consegnato loro tutto il materiale: l’arma e i bossoli sono stati sequestrati" spiegano dal municipio. Per il giovane è scattata una doppia denuncia: ricettazione per il motorino e per accensione ed esplosioni pericolose.

"Sono molto soddisfatto dell’impegno dei nostri Agenti per assicurare una presenza costante sul territorio, così come ringrazio l'Arma dei Carabinieri per ciò che realizza a Desio, un interlocutore sempre attento alle esigenze e sollecito nel proporre soluzioni" ha detto il sindaco Simone Gargiulo.

“Innanzitutto consentitemi un ringraziamento a tutta la Polizia Locale, guidata dal Comandante Cosimo Tafuro, che continua a svolgere la sua preziosa attività garantendo una presenza costante in tutta la città – ha aggiunto il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Andrea Villa - Un impegno finalizzato a mantenere un presidio forte come elemento centrale di contrasto dei fenomeni di illegalità e insicurezza, in un’ottica di repressione, ma anche di prevenzione”.