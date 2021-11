"Vi ammazzo", minacce e violenze contro gli anziani genitori: arrestato 42enne

Violenze fisiche e psicologiche, vessazioni, maltrattamenti, minacce di morte. Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Monza dai poliziotti della Squadra Mobile guidati dal vicequestore Francesco Garcea con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori. Un incubo durato dieci anni, con un rapporto di convivenza difficile con un figlio che spesso - in preda agli effetti dell'assunzione di alcol e droga - inveiva contro l'anziana madre e il padre che nonostante tutto avevano continuato a subire pur di non denunciare il figlio.

"Vi faccio fuori, vi ammazzo a tutti e due" continuavano a sentirsi ripetere dall'uomo che in un'occasione era arrivato anche a rovesciare sul lavandino una pentola di acqua bollente, ustionando la madre che era stata raggiunta da alcuni schizzi di acqua ed era finita all'ospedale. E poi spintoni, maltrattamenti, minacce e umiliazioni continue. Fino a che un giorno aveva anche rotto e impugnato una gamba del tavolo rivolgendosi al padre. Gli episodio si sono aggravati nel tempo fino a spingere la coppia a denunciare i fatti. Ora l'uomo è stato arrestato dagli agenti della Questura di Monza in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Monza per i reati di maltrattamento in famiglia e lesioni personali ai danni degli anziani genitori.

"Il provvedimento scaturisce dalla celerità operativa delle autorità intervenute relativamente ad un contesto di maltrattamenti familiari, aventi come bersaglio i dei genitori anziani, una forma di violenza che si esprime all’interno delle mura domestiche ingenerando nelle vittime un senso di colpevolezza che in alcune circostanze arriva a generare un burn-out familiare tale da rendere il genitore completamente succube del figlio convivente" hano spiegato da via Montevecchia.