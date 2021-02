"Se non mi dai i soldi ti lancio dal balcone", minacce e botte a madre e fratelli: arrestato

In manette a Brugherio è finito un ragazzo di 22 anni: minacce, botte e violenze per procurarsi il denaro per la droga

Le botte al fratello durante un raptus di rabbia così violento da arrivare a devastare una porta di casa e distruggere un computer. E poi le minacce, quotidiane e continue per avere dalla madre i soldi per le dosi di droga. Tanto da arrivare a dirle di essere disposto a "lanciarla dal balcone" in caso di rifiuto. Un incubo diventato ormai insostenibile a cui hanno messo fine i carabinieri che nei giorni scorsi a Brugherio hanno arrestato un ragazzo di 22 anni in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti.

I furti in casa, le botte ai fratellini e le minacce

A subire le continue minacce e le violenze del ragazzo - che risulta avere precedenti - insieme alla madre erano anche i due fratellini, uno di una decina d'anni e l'altra adolescente. E nell'abitazione di Brugherio i militari della stazione cittadina erano già intervenuti altre volte. Secondo quanto denunciato dalla madre, ormai esasperata, e ricostruito dalle indagini la situazione era precipitata a partire da maggio, momento in cui avevano iniziato a verificarsi gli episodi violenti che sono proseguiti fino a febbraio.

La denuncia e l'arresto

Insieme alle continue richieste di denaro il ragazzo era solito sottrarre da casa oggetti da rivendere, prelevandoli anche dalla cameretta dei fratellini. E in un'occasione aveva alzato le mani anche con la sorella che era poi finita in ospedale con una contusione al braccio e alcuni giorni di prognosi. Per allontanare i sospetti dei medici il ragazzo aveva invitato i familiari a raccontare che fosse caduta dalle scale. Ma la verità era un'altra, molto diversa. Ora il giovane si trova in carcere.