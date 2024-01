A Monza una notte esplosiva tra botti e fuochi d'artificio anche davanti al comune (malgrado il divieto)

Allo scoccare della mezzanotte a Monza sono iniziati i “bombardamenti”. Dal centro alla periferia è stato un botto unico: petardi, mortaretti, e persino fuochi d’artificio proprio in piazza Trento e Trieste davanti al palazzo comunale. In barba, non solo al regolamento di polizia urbana che dal 2019 vieta fuochi e botti in città, ma anche all’ordinanza e alle raccomandazioni del sindaco Paolo Pilotto e dell’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia che avevano ricordato ai figli di Teodolinda di non festeggiare con i botti, annunciando anche maggiori controlli da parte della polizia locale.

Ma dalle foto e dai video diffusi sui social e arrivati alla redazione di MonzaToday le parole degli amministratori sono rimaste inascoltate. A Monza a mezzanotte il cielo sopra il municipio si è illuminato con i fuochi artificio. Petardi e botti hanno risuonato per i vicoli del centro. Anche in periferia i monzesi hanno festeggiato non rispettando l’ordinanza.

Festeggiamenti in piazza Trento (Video di Giorgio Castoldi)

Botti e petardi anche nel rione Cristo Re dove da giorni i residenti segnalano spari e fuochi persino la sera di Natale. A Sant’Albino c’è chi è entrato nell’area giochi rimasta aperta e si è divertito sparando petardi. Nel quartiere di San Giuseppe si è festeggiato fino a tardi con i fuochi d’artificio.

Ma il problema di fuochi d’artificio e botti a Monza non riguarda solo la notte di Capodanno. È da settimane che dal quartiere di Triante giungono segnalazioni di ragazzini che si divertono a sparare petardi anche in pieno giorno. Proprio come è successo nella giornata di domenica 31 dicembre a Barbara Zizza, referente locale della Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa). Zizza mentre usciva dal portone di casa con i suoi cani per poco rischiava di essere colpita da un petardo sparato all'ingresso da due ragazzine. Tante le segnalazioni sui social di proprietari di animali arrabbiati per la notte di bombardamenti con cani e gatti terrorizzati. L’invito oggi – e per i prossimi giorni – è di prestare grande attenzione quando si esce in passeggiata con il cane ai petardi rimasti inesplosi.